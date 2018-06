Nederlands toptalent Van den Berg naar WorldTour-ploeg Drapac

Van den Berg komt uit het opleidingsteam van SEG Racing. Hij won dit jaar onder meer de Profronde van Noord-Holland en een etappe in de Ronde van Bretagne. In de beloftenversie van Parijs-Roubaix eindigde de Noord-Hollander als tweede. Vorig jaar werd hij Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften, maar naar eigen zeggen is aanvallen zijn specialiteit.



,,We denken dat hij deze zomer al erg bruikbaar is tijdens de BinckBank Tour en de ploegentijdrit op de WK'', zegt Vaughters. ,,Hij is er klaar voor. De meeste beloften moet je doorgaans langzaam brengen, maar we denken dat Van den Berg zich snel gaat aanpassen in de WorldTour.''