Nederlands kampioen Jakobsen troeft Groenewegen af in slotrit Ronde van Valencia

De eindzege ging naar het 21-jarige toptalent Tadej Pogacar, die net als Groenewegen twee etappes won in de Ronde van Valencia.



Een vroege vlucht werd op iets minder dan negen kilometer van de finish bijgehaald, waarna een uitgebreid peloton ging sprinten om de dagzege in de slotrit. Groenewegen zat in de voorbereiding op de eindsprint ideaal in het wiel van Jakobsen en leek op weg naar een hattrick in de Ronde van Valencia, maar de 23-jarige Jakobsen was net te sterk en pakte zo op de valreep zijn eerste seizoenszege. Jakobsen was in de eerste én derde etappe tweede geworden in de massasprint achter Groenewegen. Nu was het andersom. Achter de twee Nederlanders eindigde John Degenkolb (Lotto Soudal) als derde.



Jakobsen roemde zijn ploeggenoten die hem in de finale van de korte en hectische rit in positie hadden gebracht. ,,Met zo’n korte rit weet je dat het tempo in de slotfase hoog ligt. Met de vele bochten was het ook zeer technisch, maar de ploeg heeft me geweldig geholpen. Ik ben blij voor hen en voor mezelf”, vertelde de 23-jarige renner uit Heukelum, die vorig jaar onder meer twee ritten in de Ronde van Spanje won. ,,We wilden dit seizoen goed beginnen. Dat is gelukt.”



Jakobsen heeft de Giro d’Italia als hoofddoel dit voorjaar. ,,Daar wil ik ritten winnen.”