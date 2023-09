Nederland met titelverdediger Lorena Wiebes naar EK in Drenthe, Olav Kooij kopman door ontbreken Mathieu van der Poel

Interview Afscheid van de wieler­sport valt Annemiek van Vleuten soms zwaar: ‘Ik voelde me na de Tour gewoon héél leeg’

Na zestien seizoenen is het straks over en uit voor Annemiek van Vleuten (40). In Glasgow reed de tweevoudig wereldkampioene haar laatste WK. Van Vleuten werd achtste, nadat ze meerdere keren te maken kreeg met materiaalpech. ,,Na de Tour heb ik al best een moeilijke week gehad, ik voelde me heel leeg.”