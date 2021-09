Nederland grijpt net naast goud bij gemengde estafette, droomafscheid Tony Martin

Vraag de Vroedvrouw Verloskun­di­ge: ‘De realiteit van een bevalling kan hard zijn, mooi om dat ook te delen op social media’

8:32 In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk (30) zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week is dat: Hoe ga je als zwangere om met ‘perfecte’ bevallingen op social media?