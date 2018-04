'Natuurlijk vragen mensen regelmatig wanneer ik stop'

Valverde kondigde onlangs aan door te willen tot de Spelen van Tokio 2020. Dan is de Spanjaard inmiddels 40. ,,Natuurlijk wordt mij ook regelmatig gevraagd wanneer ik stop, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik bekijk het van jaar tot jaar. Ik fiets nog graag, maar loopt het niet meer dan moet je er een punt achter zetten. Ik denk niet: dit is misschien mijn laatste Gold Race. Zo zit ik ook niet in elkaar. Die emotie heb je misschien als je uit een echt wielernest komt.''



Weening, afkomstig uit Harkema, was lang de laatste Nederlandse ritwinnaar in de Tour de France. Pas na negen jaar, in 2014, loste Lars Boom hem af. Weening reed toen al bij Orica en kon zijn onwetende ploeggenoten wegwijs maken als de Gold Race op het programma stond. ,,Het is voor mij altijd een superbelangrijke koers geweest. Voor Rabobank en nu voor Roompot omdat het een thuiswedstrijd is. Bij Orica stonden we met mannen als Michael Matthews en Simon Gerrans ook altijd aan de start om voor de winst te gaan.''