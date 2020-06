Namen en rugnummers in het wielrennen? ‘Zo bouw je sterren’

400 kilometer Van Vleuten en Van Schip maken ‘trainings­rit­je’ van ruim 11 uur

1 juni Geen echte wedstrijden voor de wielrenners op dit moment en dus blijft hard trainen over. Zo dacht Jan-Willem van Schip er ook over, want de 25-jarige renner kwam met het idee om een ‘trainingsritje’ te maken van 400 (!) kilometer. Maar niet alleen, want Van Schip ging de lange tocht aan met wereldkampioene Annemiek van Vleuten.