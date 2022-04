Nagenieten van zege Van Baarle in Roubaix: emoties lopen hoog op bij ploegleider Knaven

Caruso soleert naar eindzege Ronde van Sicilië, Nibali eindigt vierde

De Italiaanse wielrenner Damiano Caruso heeft op de Etna de eindzege in de Ronde van Sicilië gepakt. De 34-jarige renner van Bahrain Victorious soleerde in de laatste etappe naar de streep en pakte naast de rit ook de eindzege in de vierdaagse etappekoers.

15 april