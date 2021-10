Na olympische en Europese titel ook wereldtitel voor Nederlandse teamsprinters: 'Dit was ons grote doel’

Door Daniël Dwarswaard Winnen verveelt helemaal nooit. Als de bovenbenen van Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland nog op standje ontploffen staan, gaan ze al met zijn drieën op de foto. De duimen omhoog, dikke grijnzen op de gezichten. Met de oprechte spontaniteit alsof het hun eerste titel is. Maar nee, deze drie krachtpatsers heersen al jaren de teamsprint op de baan. En nu hier in Roubaix is het weer raak. Het gejuich voor de Fransen, de andere finalist, in het Velodrome van Roubaix is hard. Het publiek hoopt op een stunt, maar weet stiekem wel beter. Natuurlijk winnen de Nederlandse baansprinters weer. Voor de vierde keer op rij wereldkampioen. En voor dit jaar is de hattrick compleet. Na de Olympische Spelen in Tokio, met enorme afstand het allergrootste doel van dit jaar, is na de Europese titel (twee weken terug) nu ook de wereldtitel binnen.

,,Het plaatje is nu wel echt helemaal compleet,’’ glundert Van den Berg. ,,Maar deze kwam wel echt uit de grote teen.’’ Eindelijk zaten er weer bekenden op de tribune, wat zo onmogelijk was in de afgelopen coronaperiode. Van den Berg: ,,Mijn vrouw en mijn twee zoons zijn hier ook. Dat maakt het wel extra mooi allemaal. Dat heb ik ondanks al het succes van de afgelopen periode gemist.’’ Apeldoorn (2018), Pruszkow (2019), Berlijn (2020) en nu is daar Roubaix (2021). Niet precies in dezelfde samenstelling want in 2018 was Nils van ’t Hoenderdaal nog de starter die daarna werd vervangen door Roy van den Berg. Sindsdien zijn de drie, Van den Berg, Lavreysen en Hoogland, een ongekend stel bij elkaar. De heersers van de teamsprint. En dat al die jaren achter elkaar.

In Tokio, toen de druk het allergrootst was, deden ze het. En nu, in de nagalm van dat historische goud, weer een wereldtitel. In de voorrondes waren er wat schoonheidsfoutjes, maar uiteindelijk was Nederland in de finale weer ijzersterk. De truc op weg naar de volgende grote zege? Ontspanning. ,,Het waren na de spelen twee zware maanden om weer terug te komen in training’’, zegt Lavreysen. ,,Maar het was ons grote doel om alle drie de titels dit jaar te pakken. Het voelt heerlijk dat we dat nu kunnen zeggen.‘’ Van den Berg vult aan: ,,Trucjes bestaan niet in de topsport, maar we hebben na de spelen gezegd: hoe mooi zou het zijn om al die titels te pakken. We hebben zo’n geweldig team en hebben gezegd: hup, schouders eronder.‘’



Sam Ligtlee is nieuw als reserve in het team. Maar waar eerder Matthijs Büchli in die rol geregeld de kwalificaties mocht rijden, is dat nu in Roubaix niet geval. Ligtlee is letterlijk reserve. Teamcoach Jan van Veen legt uit: ,,Ik had Sam echt wel een regenboogtrui gegund, maar hij komt op dit moment de échte snelheid te kort. Dat is niet leuk voor hem en hij is wel teleurgesteld. Maar de vierde rijder moet er gewoon echt dicht achter zitten. Dat is ook de filosofie op weg naar de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Cadeautjes zijn er niet op het WK.’’