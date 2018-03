Na Landa, nu Quintana en Valverde op de kasseien

Voor rit negen in de Tour op zondag 15 juli gaan bij de mannen met klassementsambities alle alarmbellen af. Het is de etappe van Arras die over 154 kilometer naar Roubaix voert, met de finish in de schaduw van de beroemde wielerbaan. Die dag krijgt het peloton vijftien stroken voor de kiezen, in totaal goed voor 22 kilometer kasseien, met alle risico’s van dien.



Een kasseienetappe kan de Tour maken of breken. Redelijk vers in het geheugen ligt de door Lars Boom gewonnen Touretappe naar Arenberg in 2014. In die rit legde Nibali al een basis voor zijn eindzege, terwijl Chris Froome na een valpartij moest opgeven. Een jaar later reed Froome juist sterk en attent in de kasseienrit naar Cambrais, die werd gewonnen door Tony Martin.



Eerder dat voorjaar had Nairo Quintana zijn klimmerslijf al de kasseien over gestuurd in de E3 Prijs en Dwars door Vlaanderen. Het zorgde voor bijzondere beelden. De tengere Colombiaan uit het Andesgebergte in bar weer stuiterend op de Berendries



Het Vlaamse voorjaar van Vincenzo Nibali duurt dit jaar slechts één dag: zondag rijdt hij de Ronde van Vlaanderen. Alleskunners en veelwinnaars pur sang als Valverde en Nibali op een fiets in een Vlaamse klassieker is voer voor prikkelende gedachtes. De twee bij voorbaat kansloos noemen, is spelen met vuur. Vorig jaar na zijn vijfde zege in de Waalse Pijl liet Valverde iets los over zijn verlanglijstje. ,,Parijs-Roubaix win ik toch nooit, maar ik heb dit jaar thuis weer genoten van de Ronde van Vlaanderen. Mijn besluit staat vast: op een dag waag ik mij eraan.”