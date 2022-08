Na drie mannenrondes komt Tour de France Femmes mogelijk naar Nederland: ‘Het is hoog tijd’

Tiesj Benoot (Jum­bo-Vis­ma) breekt nekwervel bij aanrijding met auto: ‘Ik was nooit in levensge­vaar’

Tiesj Benoot (28) is gisteren tijdens een training in Livigno zwaar ten val gekomen, mogelijk als gevolg van een aanrijding door een auto. De Belg van Jumbo-Visma liep een breukje in een nekwervel op, maar verkeert niet in levensgevaar. De rest van zijn seizoen, en dus ook het WK, valt op deze manier helemaal in het water.

9 augustus