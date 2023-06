Na dag in de aanval loodst Mathieu van der Poel ploeggenoot naar zege: ‘Je kunt wel zeggen dat hij in vorm is’

Christophe Laporte bezorgt Jum­bo-Vis­ma direct succes in Dauphiné, avonturier Rune Herregodts strandt in laatste meters

De eerste etappe in het Critérium du Dauphiné is een prooi geworden voor Christophe Laporte. De Fransman van Jumbo-Visma ging in de laatste 25 meter van de regenachtige heuvelrit voorbij de dappere avonturier Rune Herregodts. De Belg strandde op plaats drie, ook nog achter de Italiaan Matteo Trentin. Danny van Poppel eindigde als zesde.