Na 23.000 kilometer fietsen De Gendt en Wellens nog even door

Thomas De Gendt en Tim Wellens reden dit seizoen bij elkaar opgeteld meer dan 23.000 kilometer in officiële wedstrijden. Zaterdag na de Ronde van Lombardije zat hun seizoen er eindelijk op. Maar in plaats van het vliegtuig te pakken, gaan ze op de fiets naar huis. Ze houden hun volgers op de hoogte van hun avontuur. Door Pim Bijl

Waarom Thomas De Gendt en Tim Wellens zich in hemelsnaam nog aan de extra kilometers wagen, na een lang en slopend seizoen vol overwinningen en kilometers in de aanval? Simpel. Omdat ze van fietsen houden. Het leek de twee wel leuk. Een vrijblijvende tocht met een fietsmaat, genietend van de natuur, stoppen bij een koffietentje wanneer ze daar zin in hebben, of voor een grote pizza bij trek.

Zondagochtend vertrokken ze vanuit Como. Wellens was daar een dag eerder als vijfde geëindigd in de door Thibaut Pinot gewonnen Ronde van Lombardije, De Gendt was vroegtijdig afgestapt. De bedoeling is dat ze vrijdag na een slordige 1200 kilometer aankomen in Semmerzake, de woonplaats van De Gendt. De Zwitserse Alpen liggen inmiddels achter hen. Keurig houden ze hun volgers op de hoogte van hun avontuur.