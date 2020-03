Moscon uit Kuurne-Brussel-Kuurne gezet na wangedrag

Het voorval werd doorgestuurd aan de jury die besloot de renner uit de koers te zetten wegens "agressief en ongeoorloofd gedrag naar andere renners toe.”



Moscon reageerde op passende wijze op de diskwalificatie. Toen hij het nieuws te horen kreeg, pakte hij zijn rugnummers en verscheurde die voor het oog van de camera.



De Italiaan is al vaker in opspraak gekomen. Moscon werd in augustus 2018 voor vijf weken geschorst nadat hij in de Tour de France een klap had uitgedeeld aan de Fransman Elie Gesbert. Ook toen werd de renner uit de wedstrijd gezet. De wielrenner was in de jaren daarvoor al beschuldigd van het opzettelijk ten val brengen van een collega en van racistische opmerkingen.