Mollema over Froome: Dit verwacht je niet van iemand die al zo lang meegaat

LottoNL-Jumbo stuurt drie renners weg van trainingskamp

13 december Juan-José Lobato, Antwan Tolhoek en Pascal Eenkhoorn zijn om disciplinaire redenen weggestuurd van het trainingskamp van LottoNL-Jumbo in Girona. Het management van de wielerploeg meldt dat het drietal buiten de ploeg om slaapmedicatie in bezit of in gebruik had. Dat is een 'ernstige' overtreding van de teamregels. Het betrof niet-dopinggeduide middelen die noch door het team waren verstrekt, noch in het team worden gebruikt.