Mollema, Kruijswijk en Teunissen maken kans op wielerprijs

Vos volgt Van der Breggen en Van Vleuten op als winnares WorldTour

22 oktober Marianne Vos heeft zich verzekerd van de eindzege in de UCI Women’s WorldTour. De 32-jarige Nederlandse van CCC-Liv finishte dinsdag als derde in de Ronde van Guangxi, de laatste wedstrijd die deel uitmaakt van deze competitie. De zege in de massasprint ging naar de Australische Chloe Hosking.