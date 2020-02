Molano juicht opnieuw in massasprint Ronde van Colombia

Colombiaan Molano wint in eigen land

12 februari Juan Sebastian Molano heeft de tweede etappe in de Ronde van Colombia gewonnen. De Colombiaanse wielrenner van UAE was in de 152 kilometer lange etappe, van Paipa naar Duitama, de snelste in de massasprint. Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) eindigde als tweede, voor de Israëliër Itamar Einhorn.