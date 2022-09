Milan Vader en Jonas Vingegaard maken rentree in Kroatië, Jonathan Milan wint openingsetappe

Jonas Vingegaard finishte in de voorste groep. De Deense klimmer van Jumbo-Visma komt in Kroatië voor het eerst sinds de door hem gewonnen Tour de France weer in actie. Ook zijn ploeggenoot Milan Vader maakt in de zesdaagse etappekoers door Kroatië zijn rentree. De 26-jarige Zeeuw kwam een half jaar geleden in de Ronde van Baskenland hard ten val en lag bijna twee weken in coma. Vader, die vorig jaar als mountainbiker meedeed aan de Olympische Spelen van Tokio, herstelde zo voorspoedig dat hij nu weer kan koersen.