Mikel Landa boekt eerste zege in Coppi e Bartali

Landa brak in de Ronde van Mallorca begin februari bij een val zijn rechtersleutelbeen. In Milaan-Sanremo maakte de Spaanse klimmer zijn rentree. In de etappe van 140 kilometer donderdag versnelde hij in de laatste van drie grote ronden en kreeg hij de jonge Australiër Hamilton mee. Die wist hij te kloppen in de sprint.



Hamilton nam wel de leiding in het klassement over van ploeggenoot Robert Stannard bij Mitchelton-Scott. Van Baarle staat zesde op 26 seconden. De internationale wielerweek duurt tot en met zondag.