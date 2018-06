Met Mollema, Kelderman en Kruijswijk is de Ronde van Zwitserland de moeite waard

Steven Kruijswijk heeft zijn seizoensopbouw omgegooid. De afgelopen jaren concentreerde hij zich op de Giro d’Italia, maar dit jaar staat de Tour met rood omcirkeld in zijn agenda. Het is nog maar de vraag, ook binnen zijn Lotto-Jumbo-ploeg, of hij in die ronde écht voor het klassement zal gaan. De chaotische eerste anderhalve week is niet bepaald op zijn maat gesneden; pas na de kasseienrit naar Roubaix zal duidelijk worden of Kruijswijk überhaupt nog een goed klasssement kán rijden. Maar de laatste Tourweek ligt Kruijswijk juist wél. Hij mag dan niet zo explosief zijn; een diesel is hij wel. Hij verslechtert in een grote ronde vaak minder snel dan andere klimmers en klassementsrenners. Bovendien rijdt hij dit seizoen constant en goed. In alledrie de etappekoersen die hij tot nog toe reed finishte hij in de toptien van het klassement: zevende in de Ruta del Sol en de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië. De Ronde van Zwitserland is voor Kruijswijk meer dan een voorbereidingswedstrijd. Eén van de doelen die hij zichzelf dit jaar gesteld heeft is om te verbeteren in de kortere etappekoersen. Probleem: het parcours van de Ronde van Zwitserland van dit jaar is niet extreem zwaar. De beslissing in het eindklassement zal waarschijnlijk vallen in één of twee niet al te lastige bergritten en in de slottijdrit van 34 kilometer.