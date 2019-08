Merlier wint slotrit in Ronde van Denemarken, Larsen grijpt eindzege

Hattrick voor Marianne Vos in Noorwegen

15:58 Marianne Vos heeft voor het derde jaar op rij de Ronde van Noorwegen op haar naam geschreven. De 32-jarige Brabantse deed dat in stijl, door in Halden ook de slotetappe te winnen. Het betekende voor Vos tevens haar derde ritzege op rij in de Noorse etappekoers, een ‘hattrick’.