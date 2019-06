Mercedes met knikkende knieën richting Oostenrijk

In Canada moest de auto van Hamilton vlak voor de race nog volledig doorgelicht worden en was hij pas enkele minuten voor de start rijklaar. In Frankrijk haalde het team de bolide van Hamilton vlak voor de kwalificatierace nog door de mangel om een technisch euvel te verhelpen.



Vooralsnog is Mercedes bezig een record aan te vallen. Als Hamilton of Bottas op de Red Bull Ring in Spielberg wint, is het de elfde opeenvolgende zege voor een team. In 1988 slaagde McLaren daar voor het laatst in. De twee overwinningen van Hamilton in de laatste twee races van 2018 tellen mee in de huidige zegereeks van Mercedes.