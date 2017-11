Meesterknecht Kwiatkowski wil ooit voor klassement gaan

Lavreysen pakt goud op sprint in Manchester

11 november Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft goud veroverd in het sprinttoernooi bij de wereldbeker in Manchester. De twintigjarige Brabander was zaterdag in de finale de Pool Mateusz Rudyk in beide heats overtuigend de baas. Lavreysen won vorig jaar WK-zilver op de sprint, vorige week pakte hij bij de wereldbekerwedstrijd in Polen goud op de teamsprint.