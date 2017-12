Mathieu van der Poel zet ook Druivencross naar zijn hand

Al snel was duidelijk dat niemand Van der Poel kon bijhouden in Overijse, waar hij al twee keer eerder de winst pakte. In de eerste ronde ging de 22-jarige renner alleen op pad en hij zag zijn concurrenten pas na de finish terug. In de cross in Overijse ontbraken wereldkampioen Wout van Aert, Toon Aerts en Lars van der Haar.



Met een voorsprong van 45 seconden ging Van der Poel de laatste ronde in en dat was ruim genoeg voor de zege in de Druivencross, de oudste cross van België. In de achtergrond versloeg Van Kessel zijn Belgische concurrent Meeusen in de strijd om de tweede plaats.