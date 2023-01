Mathieu van der Poel wikt en weegt: ‘Buiten het plezier heb ik niet heel veel meer te zoeken in de cross’

Mathieu van der Poel vrijgespro­ken van mishande­ling in hotelkamer, rechter hekelt gedrag tienermeis­jes

Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van de mishandeling van twee tienermeisjes vlak voor het WK op de weg in Australië. De Nederlandse wielrenner hoeft geen boete te betalen en mag het land weer in. Dat meldt zijn advocaat Michael Bowe op ABC News.

13 december