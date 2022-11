Mathieu van der Poel werkt eerste crosstraining af, rentree spoedig aanstaande

Hoe wielergod Mario Cipollini van zijn voetstuk viel: ‘Ik vermoord je, je zal het geluid van je botten horen als ik ze breek’

De Italiaanse wielergod Mario Cipollini (55) is voorgoed van zijn voetstuk gevallen. De voormalige wereldkampioen en veelwinnaar is tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor jarenlang fysiek geweld en doodsbedreigingen. Hoe de übermacho van het wielerpeloton in de jaren 90 een ‘extreem gewelddadige bullebak’ werd.

