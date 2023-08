Mathieu van der Poel voorziet ‘afvalrace’ op bochtig WK-parkoers: ‘Ik reken op een veelvoud van aanvallen’

De verkenning van het WK-parkoers waarop de wielrenners zondag in Glasgow om de wereldtitel strijden leverde Mathieu van der Poel geen nieuwe inzichten op. ,,Het gaat van bocht naar bocht, het is op het randje”, sprak de mede-kopman van de Nederlandse ploeg, die een zware koers verwacht. ,,En één waarbij de concentratie geen moment mag verslappen.”

,,Want het wordt een opeenstapeling van inspanningen”, zo wist Van der Poel. “Positioneren is zeer belangrijk. Als je op sommige posities pas als honderdste een bocht voor zo’n klimmetje indraait, lig je zo een halve minuut achter zonder dat je iets kunt doen.” Na een aanloop van 128 kilometer vanuit Edinburgh volgen in Glasgow tien rondes over 14,3 kilometer met meer dan veertig bochten en korte venijnige klimmetjes als Montrose Street.

Van der Poel deelt het kopmanschap met Dylan van Baarle, de nummer 2 van de WK-wegrace van 2021 in België. De Zuid-Hollander was na de verkenning niet bijster enthousiast. ,,De grootste wedstrijd van het jaar en het lijkt wel een veredeld criterium. Het is geen ideaal parcours voor mij. Maar het gaat zo’n slopende koers zijn dat de beste renners vanzelf komen bovendrijven. Daar hoop ik bij te zitten.”

Van der Poel voorziet een ‘soort afvalrace’ en rekent zichzelf tot de favorieten. ,,Het is wel een eerlijk parcours. Het zou me moeten liggen. Ik reken op een veelvoud van aanvallen. Er zijn zoveel plekken waar dat kan. En dan is het ook nog een beetje een ongecontroleerde wedstrijd met landenteams en zonder oortjes. Een WK heeft altijd een beetje een raar verloop.”

Hij testte zich vrijdag op Montrose Street, de laatste klim voor de finish. ,,Maar één of twee keer hard naar boven rijden is anders dan tien keer.” Van Baarle meent dat ‘echte crossers’ als Van der Poel in het voordeel zijn. ,,Met al die bochten en dat steeds weer accelereren.”

Beiden komen ze uit de Tour de France. Van der Poel niet optimaal omdat een verkoudheid hem lang hinderde, Van Baarle in de ‘winning mood’ dankzij de eindzege van zijn Deense ploeggenoot Jonas Vingegaard. ,,Ik heb nog nooit een grote ronde gereden in voorbereiding op een belangrijke eendaagse wedstrijd. Het is voor mij een beetje een vraagteken hoe ik ervoor sta”, zei Van der Poel. Van Baarle denkt goed uit de Tour te zijn gekomen. ,,Ik heb drie dagen rust gepakt en erna weer voorzichtig opgebouwd. Mijn gevoel is goed.”

Belgen over WK-parkoers: ‘Mooi op tv, maar voor ons wordt het stressen’ De drie kopmannen van de Belgische selectie in de wegrit zijn al geruime tijd bekend. Titelverdediger Remco Evenepoel, Wout van Aert en Jasper Philipsen moeten de lijnen uitzetten. Ook zij verkenden het parkoers. ,,Het gaat spectaculair worden voor de tv-kijkers”, zei Victor Campenaerts met een grijns. ,,Het wordt belangrijk goed vooraan te blijven en goed gepositioneerd te zitten op de belangrijke momenten in de wedstrijd. Als het regent, wordt dat nog belangrijker. Ik verwacht dat de koers bij het begin van de lokale rondes zal ontploffen.” Tiesj Benoot pikte in. ,,Voor de kijkers is het leuk, maar voor ons wordt het 6,5 uur stressen. Het is misschien wel het minst mooie WK-parkoers sinds ik prof ben. Maar dat het zo technisch is, maakt het ook weer bijzonder.”

