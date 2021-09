Mathieu van der Poel verlengt contract bij Alpecin-Fenix: ‘Wereldkampioen in drie disciplines is een droom’

,,Van der Poel heeft zichzelf sindsdien ontwikkeld tot een van de meest veelzijdige renners van zijn generatie, uitblinkend is meerdere wielerdisciplines. Ook in de komende jaar zal de 26-jarige renners het wegwielrennen combineren met veldrijden en mountainbiken", zo schrijft zijn ploeg op Facebook. ,,Ik ben heel blij dat ik dit langdurige contract heb kunnen ondertekenen bij een team dat voelt als mijn tweede familie. Ik heb het enorm naar mijn zin bij Alpecin-Fenix en het team heeft zich fantastisch ontwikkeld de laatste jaren, synchroon aan de progressie die ik zelf heb geboekt. En we worden elk jaar nog beter en sterker", stelt Van der Poel zelf.

,,Het is behoorlijk uniek dat ik al zo lang voor hetzelfde team rijd en ik zal dat voor nog eens vier jaar blijven doen. Wie weet race ik wel mijn hele carrière voor één team? Ik probeer niet te ver vooruit te denken, maar wereldkampioen op drie verschillende disciplines worden zou een droom voor me zijn. Ik zal doorgaan met het combineren van wegwielrennen, veldrijden en mountainbiken tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.”

Van der Poels oude verbintenis liep nog tot eind 2023. De ploeg gaat sinds vorig jaar als Alpecin-Fenix door het leven, daarvoor heette het team onder meer Corendon-Circus. Met name de laatste jaren bezorgde Van der Poel het team grote successen op de weg met zeges in onder meer in de Amstel Gold Race en de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar debuteerde Alpecin-Fenix in de Tour de France waarin Van der Poel een rit won en zes dagen de gele trui droeg. In het veldrijden heeft hij al vier wereldtitels bij de elite op zak. Op de weg strandde in 2019 in Yorkshire een poging, terwijl hij als mountainbiker zijn droom olympisch kampioen te worden in Tokio zag vervliegen door een val. Door de gevolgen moest hij afzeggen voor het WK van vorige week.