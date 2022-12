Mathieu van der Poel toont klasse en verslaat Wout van Aert in spectaculaire cross van Gavere

Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere gewonnen. De Nederlander was aartsrivaal Wout van Aert en wereldkampioen Tom Pidcock te snel af dankzij een krachtige demarrage in de derde ronde.

Het was een revanche voor drie dagen geleden, toen Van Aert in de negen rondes van de Zilvermeercross de langste adem had. In de modder van Gavere was Van der Poel duidelijk gedreven om zich te laten gelden. Direct na het startschot moest de 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck achter de weggereden Pidcock aan. Daardoor gingen ook de alarmbellen in het peloton al af. Van der Poel sloot ging bij de Britse renner erop en erover en reed zelf weg. Een enorme solo werd het echter niet, want na een ronde zag hij de wereldkampioentrui van Pidcock en de Belgische vlag op de rug van Van Aert voorbij schieten.

Wat toen ontstond was de natte droom van elke fan van het veldrijden: vier rondes lang de drie grote sterren in een directe strijd tegen elkaar. Van der Poel reed als eerste weg door te demarreren op een blubberige afdaling vol modder en platgereden blaadjes. Wonderlijk genoeg ging hij niet onderuit en pakte hij zo 8 seconden voorsprong. Een ronde later had Pidcock alles gegeven om terug te keren in het wiel en Van Aert volgde slechts op luttele seconden. Op dat moment, vlak voor de laatste ronde, besloot de Nederlander de genadeklap uit te delen en weer te versnellen. Het bleek genoeg voor eenzame laatste ronde en een derde wereldbekerzege van het seizoen. Van Aert kwam als tweede over streep met ook ruime voorsprong op de Brit Pidcock. Nederlands Kampioen Lars van der Haar eindigde als vijfde.

Van der Poel zei dat hij vastberaden was om te winnen, maar kon niet goed aangeven welke factor de doorslag had gegeven. ,,Het was heel moeilijk en ook technisch. Voor mij was dit een hele leuke race, met veel mensen langs de kant. Ik ben blij met deze overwinning.”

Ook Van Aert genoot van de ‘WK-sfeer’ die er in Gavere hing. ,,Ik moet blij zijn met mijn tweede plek, dat was het hoogst haalbare. Voor mij was het nog steeds een lekkere dag buiten met alle toeschouwers die er waren.”

De Belg Laurens Sweeck, die zesde werd in Gavere, blijft de leider in het wereldbekerklassement met 308 punten. Ook zijn landgenoot Michael Vanthourenhout deed in alle veldritten tot nu toe mee en volgt op 287 punten. Van der Poel en Van Aert verschenen veel minder vaak aan de start en staan respectievelijk zevende en elfde.

Van der Poel versloeg Van Aert eerder in december in de Scheldecross in de wereldbeker. Van Aert won daarna de wereldbekerwedstrijd in Dublin, maar daar ging Van der Poel niet van start.

Bij de vrouwen tekende Shirin van Anrooij voor haar tweede wereldbekerzege van dit seizoen gepakt. Bij het ontbreken van de geblesseerde klassementsleidster Fem van Empel bleef de 20-jarige Van Anrooij overtuigend de overgebleven concurrentie voor. Lees er hier alles over.

