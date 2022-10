Mathieu van der Poel staat na bizar hotelincident zondag aan de start van het WK Gravel

Dat hij ooit aan de start van het WK Gravel zou verschijnen stond eigenlijk al vast. Een combo van hardrijden en stuurmanskunst, van weg en cross: hij is ervoor gemaakt. De discipline wordt in rap tempo populairder en competitiever.

Canyon, zijn fietssponsor, ziet het hem graag doen, hijzelf vindt het stiekem prachtig. Anderhalve week geleden had hij het erover dat hij het WK Gravel in 2024 wel zag zitten, om de hoek in Vlaanderen. Maar anderhalve week geleden is anderhalve week geleden. Dat was vroeger. Nu is nu. En nu heeft Van der Poel zijn oog laten vallen op het WK Gravel van dit jaar: hij bevestigt zelf zijn deelname.