Mathieu van der Poel ook in Gieten niet te stoppen

Van der Poel had in Gieten aanvankelijk niet dezelfde overmacht als in de voorbije wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. Hij reed lange tijd samen met onder meer Lars van der Haar en rivaal Wout van Aert op kop van de wedstrijd in België.



Wereldkampioen Van Aert, die in de Verenigde Staten enorm tegenviel, kon het langst bij de Nederlander blijven. Op twee rondes van het einde vond Van der Poel het echt tijd om alleen door te gaan om zo zijn derde zege van dit -pas korte- seizoen te boeken.



Bij de vrouwen won Maud Kaptheijns de eerste manche in de Superprestige van het seizoen. De 23-jarige Nederlandse bleef de Britse Nikki Brammeier en haar landgenote Sophie de Boer voor.