Mathieu van der Poel negende in Roubaix: ‘Ik had gewoon de benen niet’

Aan het begin van de koers werd Van der Poel op achterstand gereden door Ineos-Grenadiers. Het was daarom niet makkelijk voor hem in de openingsfase: „Het was een lastige koers vandaag. Ineos opende al heel vroeg en daarna is het nooit meer stilgevallen. Ik belandde uiteindelijk wel in een goede groep, maar ik had geen overschot in de benen. Ik zat ook een paar keer achter een valpartij, maar dat heeft het verschil niet gemaakt.”