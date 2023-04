Mathieu van der Poel na solozege in Roubaix: ‘Eén van mijn beste dagen op een fiets’

Mathieu van der Poel wist dat je voor een zege in Parijs-Roubaix zowel goede benen als geluk nodig hebt. Gelukkig had hij vandaag allebei, zei de 28-jarige winnaar achteraf. ,,Dit is mijn beste klassiekerseizoen.”

Toen Van der Poel kort na de finish werd gevraagd hoe het was om zijn tweede ‘monument’ van het jaar te winnen, benoemde de renner van Alpecin-Deceuninck direct de teamprestatie. Ploeggenoot Jasper Phillipsen hielp hem namelijk bij de overwinning en werd daarna ook nog eens tweede. ,,Het is ongelooflijk hoe we als team hebben gereden”, zei Van der Poel bij Eurosport. ,,Het is niet mogelijk om het beter te doen dat dit. Dit was één van mijn beste dagen op een fiets. Ik voelde me sterk en probeerde aan te vallen, maar het was lastig om de jongens van me af te schudden.”

Van der Poel viel meermaals aan in de koers, maar schudde concurrent Wout van Aert pas van zich af toen de Belg een lekke band had. ,,Nadat John Degenkolb onderuit ging moest ik een gat naar Van Aert dichten", verklaarde de Nederlander. ,,Toen ik langs hem reed zag ik dat zijn blik omlaag was gericht, dus ik wist dat hij een probleem had. Als dat niet was gebeurd, waren we waarschijnlijk met z'n tweeën naar de streep gereden. Dat is soms helaas onderdeel van de race. Je hebt goede benen en geluk nodig om te winnen, en vandaag had ik dat allebei.”

Hoe het is om met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix dit seizoen twee monumenten te hebben gewonnen? ,,Ik rijd mijn beste klassiekerseizoen", aldus Van der Poel met een grote glimlach. ,,Dit was mijn laatste klassieker van dit seizoen en het is een droom om het zo af te maken. Het is zo'n zware race en het is gek hoe hard het ging, maar ik voelde me supersterk en ik ben blij dat ik het teamwerk kon afronden.”

