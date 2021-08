Mathieu van der Poel moet WK mountainbike laten schieten door rugklachten

Mathieu van der Poel laat het WK mountainbike, dat van 25 tot en met 28 augustus in het Italiaanse Val di Sole wordt verreden, schieten. De 26-jarige Nederlander kampt nog met rugklachten en is niet honderd procent fit.

In de aanloop naar de WK mountainbike had Van der Poel afgelopen week al een hoogtestage in het Italiaanse Livigno afgebroken.

Bondscoach Gerben de Knegt snapt de beslissing van Van der Poel. ,,Natuurlijk hadden we met Mathieu in goeden doen een medaillekandidaat gehad, maar met het oog op zijn en onze ambities voor de nabije en verdere toekomst, is het verstandig dat Mathieu nu niets forceert” , zegt hij.



Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix meldt dat de 26-jarige wielrenner al enkele weken last heeft van pijn in zijn rug. Hoewel de situatie verbetert, komen de WK in Val di Sole te vroeg. ,,Hij heeft nu als doel zich voor te bereiden op het volgende deel van het seizoen, met daaronder de klassieker Parijs-Roubaix, via de Benelux Tour waar hij de titelverdediger is.”

De Nederlander deed een keer eerder mee aan de WK mountainbike. In 2018 pakte Van der Poel brons achter winnaar Nino Schurter. Een jaar later greep hij de titel op de EK mountainbike en won hij in Val di Sole de wereldbekerwedstrijd.



Van der Poel hoopte zich op het WK aanvankelijk te kunnen revancheren voor zijn onfortuinlijke val tijdens de afgelopen Olympische Spelen. Tijdens die mountainbike-wedstrijd dacht hij dat er bij een afsprong ook een plankje zou liggen, maar dat bleek niet zo te zijn. Daardoor kwam Van der Poel op spectaculaire wijze ten val. Hij probeerde het nog wel, maar moest uiteindelijk toch afstappen. Daarmee spatte zijn gouden droom uiteen.



Na afloop leverde de val van Van der Poel veel discussie op. Zo zou hem door bondscoach Gerben de Knegt en collega-mountainbiker Milan Vader zijn verteld dat het plankje tijdens de wedstrijd zou worden weggehaald. Uiteindelijk vergooide Van der Poel door deze fout zijn kans op een olympische titel.

,,Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik heb enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald", zei Van der Poel destijds over het verdwenen plankje. ,,Ik kan het parkoers met mijn ogen dicht rijden, maar ik wist niet dat die schans zou worden weggehaald. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik kom terug.”



Voor Van der Poel blijven er in 2021 nog twee grote doelen over. Zo hoopt hij eind september tijdens het wereldkampioenschap een gooi te doen naar de titel bij de wegwedstrijd. Vervolgens staat op zondag 3 oktober nog de klassieker Parijs-Roubaix op het programma.

