Mathieu van der Poel maakt grote indruk in Coppi e Bartali met eerste zege in zes maanden

Na drie dagen in de regio Emilia-Romagna verplaatste de Internationale Wielerweek zich vandaag meer dan 200 kilometer naar het westen, naar Montecatini Terme in Toscane. De start en finish lagen allebei in Montecatini Terme. Van der Poel reed in zijn eentje een gat van bijna drie minuten op de kopgroep van zes renners dicht. Daarna ging hij solo door voor de winst, maar werd hij weer bijgehaald. In de massasprint won Van der Poel alsnog. Hij was in 70 van de 159 kilometers in de aanval.



Op 12 september won Mathieu van der Poel de Antwerp Port Classic. Dat was al na zijn mislukte Olympische Spelen in Tokio, waar hij hard ten val kwam bij het veldrijden. Daarna werd hij ook nog achtste op het WK en derde in de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix, maar vervolgens had hij maandenlang klachten aan zijn rug en knie.



Nu, na al die maanden zonder koersen, is het weer raak op de weg voor Van der Poel. Hij versloeg Ethan Hayter, Rémy Mertz en Dion Smith in de sprint. De Nederlanders Mick van Dijke en Koen Bouwman werden vijfde en zesde in de sprint in Montecatini.