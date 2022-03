Mathieu van der Poel komt net tekort om waaghals Matej Mohoric van winst in Milaan-San Remo af te houden

Het verhaal van de 113de Milaan-San Remo is snel geschreven. Acht renners gingen al vroeg in de 293 kilometer lange klassieker op avontuur en kregen niet heel veel ruimte van het peloton. Jos van Emden reed meer dan vier uur op kop van het peloton om de acht leiders - zonder landgenoten - op overbrugbare afstand te houden. Op de Capo Mele, Capo Cervo en Capo Berta gebeurde er niet veel, behalve dat schaduwfavoriet Tom Pidcock als eerste renner het peloton moest laten gaan. De Brit, vorig jaar vijftiende, kampte de laatste weken met maagproblemen en verscheen niet topfit aan de start. Zonder hem maakte het peloton jacht op de overgebleven vluchters en stormde het af op de Cipressa en Poggio.

Op de Cipressa trokken Jumbo-Visma en UAE Emirates in dienst van de twee topfavorieten Wout van Aert en Tadej Pogacar stevig door om de sprinters af te schudden. Vooral UAE deed er alles aan om mannen als Fabio Jakobsen eraf te krijgen, en dat lukte. De Nederlander moest de groep van dertig man laten rijden. Die andere Nederlandse favoriet, Van der Poel, maakte in het wiel van onder anderen Van Aert, Pogacar en Michal Kwiatkowski juist een ijzersterke indruk.

UAE kondigde daarmee een aanval van Pogacar op de Poggio min of meer aan. Vier keer probeerde hij weg te rijden, maar telkens werd hij door Van Aert of de verrassend sterke Van der Poel teruggepakt. Maar het was uiteindelijk niet Van Aert, Van der Poel of Pogacar die op het juiste moment weg wist te rijden, maar outsider Mohoric. De meesterdaler nam in de smalle straatje naar San Remo als Vincenzo Nibali in zijn beste dagen alle risico's van de wereld en begon met een kleine voorsprong aan de laatste twee vlakke kilometers. Anthony Turgis probeerde de oversteek vanuit de achtervolgende groep naar Mohoric nog te maken, maar strandde op luttele meters.