Mathieu van der Poel hoopt vandaag op eigen kans in Tour de France: ‘Als het kan, ben ik erbij’

Column Thijs Zonneveld | Het hoort erbij... Een dooddoener waarvan ik moet kotsen

Columnist Thijs Zonneveld wil het niet meer horen: dat tragische ongelukken erbij horen in de wielersport. ‘Een dooddoener is het, een platitude waarvan ik moet kotsen. Alsof wielrenners soldaten zijn die een oorlog in worden gestuurd’.