Mathieu van der Poel: ‘Ben realistisch genoeg om te weten dat ik niet alles kan winnen’

Egan Bernal rijdt geen grote ronde in 2022: ‘Ik ben er duidelijk niet klaar voor’

Egan Bernal gaat in 2022 geen grote ronde rijden. De Colombiaan kwam in januari hard ten val bij een training in zijn thuisland en is sindsdien bezig met revalideren. In dit schema is dit jaar geen plek voor een drieweekse ronde en dus laat de winnaar van de Tour de France in 2019 de Giro, de Tour en de Vuelta schieten.

2 april