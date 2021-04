Mas neemt leiderstrui over in Ronde van Valencia met winst in zwaarste rit

Mas bleef in een lastige bergrit, van 165 kilometer van Torrent naar Alto de la Reina, voorop over met de Fransen Victor Lafay en Élie Gesbert. In de steile laatste honderden meters was de 26-jarige Spanjaard te snel voor zijn medevluchters, van wie Lafay als tweede finishte.



Zaterdag volgt een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer. Zondag is er nog een vlakke etappe. Mas verdedigt in de race tegen de klok een voorsprong van 8 seconden op Lafay. Gesbert staat derde op 17 tellen van de leider. De Zwitser Stefan Küng, zevende op 51 seconden, kan zaterdag veel tijd terugpakken op zijn specialiteit, de tijdrit. Küng was dit jaar tweede in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico achter Wout van Aert. Vorig jaar werd hij derde op het WK.