Martin Velits mist broer Peter en houdt er ook mee op

,,We trainden altijd samen en reden zelfs een paar jaar voor dezelfde ploeg. Ik begon me eenzaam te voelen zonder mijn compagnon'', vertelde Martin Velits in een persoonlijk relaas op de website van zijn Belgische ploeg Quick-Step, waarvoor hij sinds 2012 rijdt. ,,Natuurlijk kan ik ook zonder hem trainen, maar ik mis hem wel heel erg.''

De Slowaak veroverde in 2009 de nationale titel op de weg en een jaar later op de tijdrit. Zijn broer Peter eindigde in 2010 op het podium in de Vuelta. ,,Ik wil niet wachten met stoppen tot ik er niets meer aan vind'', zei Martin Velits. ,,Ik wil stoppen op het moment dat ik me nog goed en nog steeds geniet van het fietsen. Maar ik wil ook andere dingen in het leven gaan proberen'', zei de wielrenner uit Bratislava. Velits neemt volgende week afscheid na de Ronde van Guangxi, zijn laatste koers als profwielrenner.



De gebroeders Velits hebben samen een kledingmerk opgericht, Isadore Apparel. Daar gaan ze zich de komende jaren samen volop mee bezighouden.