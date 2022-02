Mark Padun is klaar met geruchten rond dopinggebruik: ‘Ik kom niet uit het niets’

Afgelopen zomer maakte Mark Padun grote indruk in het Critérium du Dauphiné. Hij won de zevende en achtste etappe, zware bergritten die hij allebei met een verpletterende solo naar zijn hand zette. Niets vreemds, ware het niet dat Padun zich in de rest van het seizoen nauwelijks liet zien. Sterker nog, de overduidelijk in vorm stekende Oekraïner werd door zijn toenmalige ploeg Bahrain Victorious enkele weken later niet eens opgesteld in de Tour de France. Tel daarbij op dat zijn ploeg dat jaar opvallend sterk presteerde en tijdens de Tour op de hotelkamers bezoek kreeg van de politie. Daar kwam niets uit naar voren, maar er was voldoende voedingsbodem voor geruchten. Onder meer de Franse krant Le Parisien schreef over de prestatie van Padun dat het deed denken aan ,,de smerige jaren negentig van het wielrennen.”

,,Sommige mensen hebben dingen opgeschreven die nergens op gebaseerd zijn”, reageert Padun nu. ,,‘Deze gast is een valsspeler’ en 'zijn prestaties komen uit het niets.’ Nou, dat klopt niet. Allereerst ben ik geen valsspeler en ik heb jaar na jaar goede resultaten behaald.”



Dat laatste is geen leugen. Padun gold in de jeugd als een talent en behaalde op jonge leeftijd fraaie resultaten. Zijn mooiste overwinningen waren echter zijn beide zegetochten in de Dauphiné, maar daar zit nu een nare bijsmaak aan. ,,Heel onplezierig, ik ben er ziek van”, zegt Padun. ,,Al het plezier is verdwenen uit deze overwinningen.”



Waarom hij destijds niet in de Tour werd opgesteld, kan Padun niet zeggen omdat hem dat nooit verteld is. Wel was het een van de redenen om deze winter van Bahrain naar EF te verkassen. ,,De andere redenen wil ik liever niet noemen.”