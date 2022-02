Mark Cavendish maakt in Oman rentree na zware valpartij

Egan Bernal over zijn ‘zwaarste wedstrijd’: ‘Ik was bijna dood, maar nu is het tijd om te herstellen’

Oud-Tourwinnaar Egan Bernal heeft vanuit het ziekenhuis laten weten dat zijn ‘laatste belangrijke operatie goed is gegaan’. ,,Ik was bijna dood, maar ik ben God dankbaar dat Hij me dit heeft laten doorstaan. Dit was de zwaarste wedstrijd, maar ik had een geweldige groep mensen om me heen”, schrijft de 25-jarige Colombiaanse wielrenner van Ineos op Instagram bij een foto van hem in een ziekenhuisbed.

