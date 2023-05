Mark Cavendish (38) houdt het voor gezien: Britse topsprinter kondigt maandag afscheid aan

Cavendish, die dit seizoen uitkwam voor Astana, is de meest succesvolle nog actieve renner met liefst 161 overwinningen. Hij werd wereldkampioen in 2011, won Milaan-Sanremo in 2009 en boekte daarnaast 53 etappezeges in grote rondes.

In zijn laatste seizoen als prof jaagt ‘Cav’ nog steeds op het mythische record van ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Op dit moment deelt hij dat met Eddy Merckx. Beiden boekten 34 ritzeges in de Tour. Cavendish staat op de voorlopige deelnemerslijst voor de Tour van dit jaar. Hij ging in 2011 en 2021 met de groene trui naar huis als winnaar van het puntenklassement.



In de Ronde van Italië staat de teller van Cavendish op zestien dagsuccessen. Deze Giro krijgt de Brit nog maximaal twee kansen via een massasprint.