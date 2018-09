Marianne Vos wint in Waterloo

De zevenvoudig wereldkampioene in deze discipline was op het heuvelachtige parcours de Amerikaanse Ellen Noble te snel af. Vos zegevierde met een voorsprong van 4 seconden. Katerina Nash, in Tsjechië geboren, eindigde op bijna een halve minuut van Vos als derde. Wereldkampioene Sanne Cant uit België moest genoegen nemen met een tiende plaats.



,,Het is een droomscenario om op deze manier aan het seizoen te beginnen'', sprak Vos bij Eurosport glunderend. ,,Het kwam niet vanzelf, maar deze ronde hier ligt mij wel. Ellen Noble reed heel sterk. Ik kon haar tempo nog net volgen. In de slotfase was een kwestie van buigen, maar niet barsten. Ik ben heel blij dat ik heb kunnen winnen. Ik ga er nu eerst even van genieten.''

De tweede wereldbekerwedstrijd is zaterdag in Iowa City.