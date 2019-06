Marianne Vos tijdig hersteld voor wegrit Europese Spelen

De kopvrouw van het CCC-Liv Team kwam lelijk terecht, maar zat deze week al snel weer op de fiets. ,,Ik voelde me goed en had eigenlijk nergens last van, alleen zat ik met wonden in het gezicht die gehecht moesten worden”, wordt ze geciteerd op de website van haar ploeg.

Zaterdag komt in elk geval niet in gevaar. ,,Na terugkomst in Nederland reed ik al vrij snel weer op de fiets rond en kon ik m’n trainingsblokken uitvoeren zoals ze waren voorgeschreven. Ik sta er met het oog op de European Games goed voor en ken geen beperkingen. De zwelling is afgenomen, de dokters hebben groen licht gegeven, alleen zitten er nog hechtingen in m’n neus, lippen en kaak. Met veel zin en vertrouwen en met een sterke Nederlandse selectie ga ik in Minsk van start.”