Marianne Vos terug op de kasseien: ‘Die wil om te winnen, die is er gewoon altijd’

Dubbelslag voor Kaden Groves in Ronde van Turkije

De Australische wielrenner Kaden Groves heeft de tweede etappe in de Ronde van Turkije gewonnen. De 23-jarige renner van BikeExchange-Jayco was na 158 kilometer tussen Selçuk en Alaçati de sterkste in de massasprint en nam de leiding in het algemeen klassement over van zijn landgenoot Caleb Ewan.

11 april