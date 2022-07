Marianne Vos slaat opnieuw toe in Tour de France Femmes en verstevigt leiding in klassement

Het was het tweede dagsucces in deze Tour van Vos, die maandag ook al de tweede etappe op haar naam had geschreven. Haar voorsprong in het algemeen klassement op nummer twee Silvia Persico is opgelopen tot 30 seconden. Demi Vollering staat zesde op 1.11 van Vos. Annemiek van Vleuten heeft 1.28 achterstand in het klassement.



Tweevoudig ritwinnares Lorena Wiebes gold vandaag als favoriet, maar de topsprinter van Team DSM kwam op 22 kilometer van de finish ten val. Haar ploeg besloot niet op haar te wachten, waardoor Wiebes in de finale geen rol kon spelen.