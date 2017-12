Marianne Vos: Ongeacht de uitkomst, schaadt nieuws Froome de wielersport

Vos maakt vanmiddag in de Antwerpse Scheldecross haar rentree in het veld. Voorafgaande aan de cross werd aan de boorden van de Schelde haar ‘nieuwe’ Waowdeals-ploeg gepresenteerd. Als lid van de atletencommissie werd Vos echter vooraf gevraagd naar haar mening over de dopingperikelen rond Froome en de uitnodiging die Armstrong ontving. Opgeteld bij de slaapmiddel-affaire rond Lotto-Jumbo heeft de wielersport volgens haar de afgelopen week weer klappen opgelopen.



,,Ongeacht de uitkomst, of wat er ook precies aan de hand is, schaadt dit sowieso de wielersport”, zo ziet Vos de ophef die is ontstaan rond de astma-puffer van Froome. ,,Iedere keer denk je dat we als sport op de goede weg zijn en dan komt er weer zoiets. Dit is weer een geval dat het wielrennen geen goed doet.”



Over de uitnodiging aan het adres van Armstrong is Vos over één ding alvast heel duidelijk: ,,Als we Armstrong op een voetstuk blijven zetten, is dat heel schadelijk voor de sport. Hij heeft zoveel gewonnen op een niet-faire manier dat hij voor de jeugd een slecht voorbeeld is.” De Europese kampioene benadrukt dat iedereen een tweede kans verdient. ,,In dat opzicht hoeft zijn komst naar België niet schadelijk te zijn, maar wel als het er toe leidt dat wat hij heeft gedaan in het verleden wordt goedgepraat.”