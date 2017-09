Marianne Vos laat wielrenners met haar meedoen

De rit wordt één van haar laatste trainingen op Nederlandse grond van Vos voordat ze naar het wereldkampioenschap in Bergen vertrekt. ,,Tijdens trainingsritten komt het voor dat een enkele racefietser stiekem in m'n wiel probeert te kruipen. Bij mijn La Ride hoop ik echter dat het er veel en veel meer zijn. Samen maken we een serieuze trainingsronde van minstens 100 kilometer over mijn favoriete wegen in Brabant. Want ja, ik zit midden in m'n voorbereiding op het wereldkampioenschap in Bergen en heb de kilometers van La Ride hard nodig. Iedereen die durft en trek heeft, is welkom'', aldus Vos.