Marianne Vos geniet van geel zolang het kan, Annemiek van Vleuten dankt ploegmaat

Marianne Vos wist ook woensdag haar gele leiderstrui in de Tour de France Femmes met succes te verdedigen . De Nederlandse rijdster van Jumbo-Visma eindigde in Bar-sur-Aube als vijfde, op 1.40 van de Zwitserse winnares Marlen Reusser.

,,Ik geniet nu van elk moment in het geel, maar ik ben realistisch over mijn kansen op de eindzege”, zei Vos, die in de tussenstand 16 seconden voorsprong verdedigt op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. ,,Komend weekend wachten twee zware etappes met enkele lange beklimmingen. De klassementsrenners gaan dan echt veel tijd winnen. Dan hebben we het niet over een aantal seconden.”

Er werd woensdag lang nagesproken over de chaotische vierde etappe, waarin meerdere onverharde stroken waren opgenomen. ,,Gravel is heel mooi als je voorin zit, maar minder leuk als je achterin verzeild raakt”, aldus Vos. ,,De ploeg stak veel tijd en energie in het kiezen van de juiste posities en mijn ploeggenotes hielden me telkens goed vooraan. Dat is van groot belang als je aan die onverharde stroken begint. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige klassementsrenners een zeer nerveuze dag was.”

Van Vleuten is ploegmaat dankbaar

Annemiek van Vleuten was opgelucht dat haar tijdverlies beperkt bleef. De Nederlandse kreeg in de vierde etappe, op de laatste onverharde strook, een lekke band. Ze leek een goede positie in het klassement te kunnen vergeten, maar haar ploeggenote Emma Norsgaard hielp haar.

,,Emma reed gelukkig kort achter mij, dus ze kon me snel haar fiets geven”, aldus de 39-jarige Van Vleuten. “Ik moest in de achtervolging, maar kon gelukkig aanhaken bij de groep met de gele trui.”

Van Vleuten kwam, net als klassementsleidster Marianne Vos, op 1.40 van de Zwitserse winnares Marlen Reusser over de finish. In het klassement is ze nu achtste, op 1.14 van Vos.

Van Vleuten was de eerste dagen in de Tour niet fit, maar nu weer wel. “Gelukkig is mijn lijdensweg voorbij. Wat ik vandaag deed, had ik gisteren nog niet gekund. Nu heb ik weer de benen om mee te doen.” Van Vleuten, kopvrouw van de ploeg Movistar, is een van de favorieten voor de eindzege.

