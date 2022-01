Marianne Vos en Fem van Empel, de oudste en de jongste: ‘Het is niet dat ik denk: wow ik rijd tegen Marianne Vos’

Vertrek Dylan Groenewe­gen doet Merijn Zeeman pijn: ‘We zijn niet vergeten wat hij heeft betekend’

Na zes jaar vertrekt Dylan Groenewegen (28) plotsklaps bij Jumbo-Visma. De topsprinter bracht de ploeg in 2017 haar eerste grote Nederlandse succes in de Tour de France, maar moest vier jaar later bij Jumbo vechten voor zijn plek. Bij zijn nieuwe ploeg BikeExchange lijkt hij wel verzekerd van Tour-deelname.

11 december